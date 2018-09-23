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Происшествия

В Казани водитель без прав пробил ограждение и задавил пешехода

12:29, 23.09.2018
В Казани водитель без прав пробил ограждение и задавил пешехода
Фото: realnoevremya.ru

В Казани произошло ДТП. На проспекте Победы 32-летний водитель автомобиля Opel Corsa на большой скорости врезался в ограждение и сбил пенсионерку. Женщина скончалась в карете скорой помощи.

По данным сотрудников ГИБДД, мужчина был лишен прав за езду в нетрезвом виде. Предполагается, что за рулем и в этот раз он был не в состоянии. От него пахло алкоголем, а речь была несвязной, передает «Комсомольская правда».

Вместе с водителем в автомобиле сидел его трехлетний ребенок и жена. При этом машина оборудована специальными детскими удерживающими средствами не была.

Происшествия Татарстан
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