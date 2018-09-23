Израиль опасается ответных действий России после крушения Ил-20 — СМИ

Израиль опасается, что Россия после крушения Ил-20 ограничит зоны полета самолетов в Сирии.

При этом предполагается, что закрытие неба на неделю и разрешение на полеты вблизи своих баз на севере САР создадут для сирийских войск и «Хезболлы» безопасные зоны, а позиции Ирана в регионе лишь укрепятся.

При этом, министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что переговоры с российской стороной, в том числе визит израильской делегации в Москву, говорят о том, что между странами установлены хорошие отношения, передает RT со ссылкой на Haaretz.

Ранее Израиль передал российской стороне отчет об инциденте, в ходе которого потерпел крушение российский самолет Ил-20.