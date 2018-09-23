Избирком выявил нарушения во втором туре выборов губернатора Хабаровского края

Второй тур выборов губернаторов проходит сегодня, 23 сентября, в Хабаровском крае и Владимирской области. В одном из регионов на кандидата уже поступили жалобы.

Так, избирком Хабаровского края признал агитационными материалы в пользу кандидата в губернаторы от ЛДПР Сергея Фургала, размещенные накануне голосования.

В Instagram депутата был опубликован видеоролик, на митинге КПРФ, там же раздавали листовки за кандидата; на плазменной панели на площади Ленина показывали ролик с агитацией, а также появилась статья в похожем по формату на журнал издании.

В комиссии заявили, что ни один материал не представлялся заранее в избирком, как того требует закон, заявлений от кандидата в полицию о взломе его аккаунта также не поступало, передает со слов секретарь Оярса Машкова «РИА Новости».

Решение о мерах в отношении кандидата будет принято после обеда.

Напомним, ранее избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Решение было принято после скандала с «вбросами».