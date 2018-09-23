Госсекретарь США прокомментировал обсуждение отстранения Трампа от власти

Госсекретарь США Майкл Помпео исключил, что в американской администрации рассматривают возможность отстранения президента США Дональда Трампа от власти за профессиональную непригодность.



Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что первый замминистра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн в конфиденциальном порядке высказывал идею отстранения главы государства от власти.

«Со своего первого дня работы в этой администрации я был предельно ясен: если вы не можете работать на эту команду, если вы не поддерживаете ее миссию, то тогда, наверное, вам следует заняться чем-то еще», — прокомментировал Помпео статью The New York Times.

По его словам, никто в администрации Трампа «даже близко» не обсуждает попытки отстранить его от власти.

Ранее 42% американцев высказались за объявление импичмента Трампу.