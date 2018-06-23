42% американцев высказались за объявление импичмента Трампу

Импичмент президенту США Дональду Трампу поддерживают 42% американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра общественно-политических исследований SSRC и телеканала CNN.



Против импичмента президенту высказался 51% респондентов. Воздержались от ответа 7%, передает «Коммерсант».

Отмечается, что за импичмент президенту Ричарду Никсону в марте 1974 года выступали 43% американцев, а в августе он покинул Белый дом. Согласно закону США, импичмент президенту возможен в случае «предательства, взяточничества и других преступлений».

Опрос проводился 14—17 июня текущего года среди примерно тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса не превышает 3,7%.

Ранее президент Перу Педро Пабло Кучински подал в отставку за день до рассмотрения парламентом инициативы об импичменте в связи с резонансным делом о коррупционных схемах.