Николай Цулыгин: «Хартикайнен молодец, созрел, набрал свои очки, самое главное чтобы он играл на команду»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от победной встречи с астанинским «Барысом».



«Выиграли игру, очень здорово, что не дали сопернику отыграться, создав такой задел. В двух предыдущих играх уступали, ведя в счете, хорошо, что не позволили сегодня это сделать.



Легионеры хорошо взаимодействовали? Вся команда хорошо взаимодействует. Была ли установка на игру против лидеров „Барыса“? Разбирали игру, встречались с ними на предсезонке, все остальные игры тоже просматривали.



Хартикайнен молодец, созрел, набрал свои очки, самое главное чтобы он играл на команду и приносил пользу. Не набирая очки, он все равно приносил пользу", — цитирует наставника уфимцев „Чемпионат“.