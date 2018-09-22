Николай Цулыгин: «Хартикайнен молодец, созрел, набрал свои очки, самое главное чтобы он играл на команду»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от победной встречи с астанинским «Барысом».
«Выиграли игру, очень здорово, что не дали сопернику отыграться, создав такой задел. В двух предыдущих играх уступали, ведя в счете, хорошо, что не позволили сегодня это сделать.
Легионеры хорошо взаимодействовали? Вся команда хорошо взаимодействует. Была ли установка на игру против лидеров „Барыса“? Разбирали игру, встречались с ними на предсезонке, все остальные игры тоже просматривали.
Хартикайнен молодец, созрел, набрал свои очки, самое главное чтобы он играл на команду и приносил пользу. Не набирая очки, он все равно приносил пользу", — цитирует наставника уфимцев „Чемпионат“.
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