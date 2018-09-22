«Синтез» обыграл «Астану» во втором матче чемпионата России по водному поло
Казанский «Синтез» обыграл казахстанскую «Астану» во втором матче чемпионата России по водному поло среди мужских команд.
Игра проходила в Казани и закончилась со счетом 17:9.
В первом матче казанская команда также одержала победу над «Астаной» со счетом 14:4.
Ранее сообщалось, что ватерпольный клуб «Синтез-Казань» реорганизован в спортивный клуб по водным видам спорта.
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