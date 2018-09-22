Новости спорта

20:14 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Синтез» обыграл «Астану» во втором матче чемпионата России по водному поло

19:12, 22.09.2018
«Синтез» обыграл «Астану» во втором матче чемпионата России по водному поло
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанский «Синтез» обыграл казахстанскую «Астану» во втором матче чемпионата России по водному поло среди мужских команд.

Игра проходила в Казани и закончилась со счетом 17:9.

В первом матче казанская команда также одержала победу над «Астаной» со счетом 14:4.

Ранее сообщалось, что ватерпольный клуб «Синтез-Казань» реорганизован в спортивный клуб по водным видам спорта.

Спорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты