Минстрой РТ: НКЦ «Казань» не придется переезжать в ближайшие две недели

Минстрой Татарстана опроверг переезд НКЦ «Казань» в ближайшие две недели, речь идет о нескольких месяц. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомтсв а в ответ на запрос.

«Минстрою поручено подготовить проектно-сметную документацию. Это не занимает 2 недели, речь идет о нескольких месяцах (возможно 3-4)… Озвученный срок не соответствует действительности», — говорится в ответе министерства.

Там отметили, что ведомство не принимало и не озвучивало решение о выселении НКЦ.

Ранее СМИ сообщили, что в здании НКЦ «Казань» может разместиться национальная библиотека Татарстана. На сбор вещей, по словам и. о. директора НКЦ «Казань» Наиля Зиатдинова, Минстрой дал две недели