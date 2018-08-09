Минстрой РТ: НКЦ «Казань» не придется переезжать в ближайшие две недели
Минстрой Татарстана опроверг переезд НКЦ «Казань» в ближайшие две недели, речь идет о нескольких месяц. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомтсв а в ответ на запрос.
«Минстрою поручено подготовить проектно-сметную документацию. Это не занимает 2 недели, речь идет о нескольких месяцах (возможно 3-4)… Озвученный срок не соответствует действительности», — говорится в ответе министерства.
Там отметили, что ведомство не принимало и не озвучивало решение о выселении НКЦ.
Ранее СМИ сообщили, что в здании НКЦ «Казань» может разместиться национальная библиотека Татарстана. На сбор вещей, по словам и. о. директора НКЦ «Казань» Наиля Зиатдинова, Минстрой дал две неделиОбществоИнфраструктура Татарстан
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