В Дагестане задержали замруководителя администрации главы и правительства РД – СМИ
В Дагестане правоохранительные органы задержали заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева по подозрению в превышении должностных полномочий.
«Он задержан сегодня, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Превышение должностных полномочий“. Идут мероприятия, в том числе обысковые, в кабинете и дома», — передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
По данным источника, дело в отношении Эфендиева возбудили по тому же эпизоду, в рамках которого был задержан теперь уже бывший вице-премьер республики Рамазан Алиев.ПроисшествияОбществоВласть
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