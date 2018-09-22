В Дагестане задержали замруководителя администрации главы и правительства РД – СМИ

В Дагестане правоохранительные органы задержали заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева по подозрению в превышении должностных полномочий.



«Он задержан сегодня, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Превышение должностных полномочий“. Идут мероприятия, в том числе обысковые, в кабинете и дома», — передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По данным источника, дело в отношении Эфендиева возбудили по тому же эпизоду, в рамках которого был задержан теперь уже бывший вице-премьер республики Рамазан Алиев.