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В Дагестане задержали замруководителя администрации главы и правительства РД – СМИ

15:11, 22.09.2018
В Дагестане задержали замруководителя администрации главы и правительства РД – СМИ
Фото: pixabay.com

В Дагестане правоохранительные органы задержали заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева по подозрению в превышении должностных полномочий.

«Он задержан сегодня, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Превышение должностных полномочий“. Идут мероприятия, в том числе обысковые, в кабинете и дома», — передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По данным источника, дело в отношении Эфендиева возбудили по тому же эпизоду, в рамках которого был задержан теперь уже бывший вице-премьер республики Рамазан Алиев.

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