«Лада» обыграла «Ценг Тоу» в Китае

«Лада» выиграла в результативном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги на выезде у китайского клуба «Ценг Тоу» — 4:3.

Артурс Озолиньш открыл счет в первом периоде — 0:1. В концовке периода Павел Кудрявцев удвоил результат. Вячеслав Андрющенко и Константин Майоров также забросили по шайбе за волжан.

Главный тренер «Лады» Анатолий Емелин подвел итог матча:



— Весь матч мы держали нить игры в своих руках, но плохо играли в обороне. Были ошибки, но соперник их не использовал — неплохо действовал наш вратарь. В концовке у нас игрок решил удалиться — получил четыре минуты. Пропустили два гола из-за этого удаления, после чего началась суета, но хорошо, что смогли выстоять и одержать победу в основное время, — рассказал наставник.



