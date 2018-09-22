МЧС предупредило об ухудшении погодных условий ночью в Татарстане

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 22.00 сегодня, 22 сентября, до завтрашнего утра.

По данным «Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в Татарстане местами ожидается туман.



Министерство порекомендовало отказаться от поездок, походов и длительных прогулок на природе, а лицам, страдающим сердечнососудистыми и астматическими заболеваниями — вообще от выхода на улицу.

Напомним, сегодня в республики синоптики обещали переменную облачность. В отдельных районах туман и небольшой дождь.