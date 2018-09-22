Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +24

Сегодня, 22 сентября, в Татарстане будет переменная облачность. В отдельных районах туман. Днем местами на востоке РТ небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем — от +19 до +24 градусов. В Казани днем ожидается от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +19°С до +22°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 22 сентября.

