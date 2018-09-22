В результате теракта на военном параде в Иране погибли 10 человек

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На военном параде в Иране произошел теракт. Боевики стреляли по людям в течение десяти минут. Погибли, по предварительным данным, 10 человек, еще 21 — ранены.

Военный парад проходил городе Ахваз на юго-западе Ирана. Он проводился в рамках недели «Священной обороны» в память об ирано-иракской войне в 1980-е годы.

Властям удалось ликвидировать двух террористов и арестовать еще двух нападавших, сообщает Tasnim News Agency.

МИД Ирана возложил ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма и их американских хозяев» и пообещал «ответить быстро и решительно, чтобы защитить жизни иранцев», передает ТАСС.

После происшествия на месте дежурят машины скорой помощи.