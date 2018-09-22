Минюст РФ предложил дать возможность осужденным сидеть рядом с домом

Минюст РФ по поручению президента Владимира Путина подготовил поправки к Уголовно-исполнительному кодексу (УИК), расширяющие возможность осужденных к лишению свободы отбывать наказание ближе к дому.

Предполагается, что это поможет сохранению их «социально полезных связей» и «гуманизации законодательства». Поправками к УИК предлагается «при наличии возможности» направлять осужденного в субъект РФ, где живет его близкий родственник, а «при невозможности» — в «ближайший субъект РФ, где имеются условия для размещения», передает «Коммерсантъ».

По данным ФСИН, наказание в «чужих» регионах отбывают около 20% осужденных. Свидания с ними родственников затруднены необходимостью ехать через всю страну с учетом низких доходов, стоимости проезда и труднодоступности колоний.

Ранее Путин подписал закон, разрешающий заключенным длительные свидания с детьми вне тюрьмы.

