В Татарстане поймали браконьеров, которые выловили с помощью сетей более 500 рыб

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Зеленодольскому району поймали браконьеров, которые выловили более 500 рыб на территории Государственного природного заказника.

По данным оперативников, ловля рыбы осуществлялась без разрешения с использованием рыболовных сетей. Органы возбудили уголовное дело за «Незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов».

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы от двух до пяти лет, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее в Татарстане возбудили уголовные дела в отношении шести браконьеров.