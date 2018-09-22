В Татарстане поймали браконьеров, которые выловили с помощью сетей более 500 рыб
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Зеленодольскому району поймали браконьеров, которые выловили более 500 рыб на территории Государственного природного заказника.
По данным оперативников, ловля рыбы осуществлялась без разрешения с использованием рыболовных сетей. Органы возбудили уголовное дело за «Незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов».
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы от двух до пяти лет, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Ранее в Татарстане возбудили уголовные дела в отношении шести браконьеров.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым