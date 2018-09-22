Самой популярной маркой праворульных автомобилей в России стала Toyota

9 моделей автомобилей Toyota вошли в ТОП-10 самых распространенных среди всех «праворульных» машин в России. На эту марку приходится 57% всех авто с правым рулем.

Первое место в этом рейтинге занимает Toyota Corolla — 329,3 тыс. экземпляров. Вторую и третью строчку занимают Toyota Corona (115,5 тыс.) и Toyota Mark (104,1 тыс.), пишет «Автостат».

Далее идут Toyota Carina (99,7 тыс.), Toyota Caldina (85,9 тыс.), Toyota Vitz (76,8 тыс.), Honda Fit (71,8 тыс.). Последние три места занимают также модели Toyota: Camry (69,4 тыс.), Vista (68,2 тыс.) и Sprinter (61,6 тыс.).

Отметим, что на 1 июля 2018 года в России зарегистрировано 4,15 млн праворульных транспортных средств. Это 8,1% от общего объема автопарка страны.