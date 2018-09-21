В России насчитали 4,1 млн праворульных автомобилей

На 1 июля 2018 года в России зарегистрировано 4,15 млн праворульных транспортных средств. Это 8,1% от общего объема автопарка страны.

Больше всего «праворульных» машин приходится на легковые автомобили – 3,5 млн единиц. Далее идут пикапы и фургоны (530,7 тыс.), грузовики (121,8 тыс.). Меньше всего транспортных средств с правым рулем зарегистрировано в сегменте автобусов — 2,8 тыс, передает «Автостат».

Ранее Казань заняла последнее место по количеству праворульных автомобилей.