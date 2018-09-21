МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 22 сентября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 0 до 8 часов 22 сентября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром 22 сентября местами по Республике Татарстан и в Казани ожидается туман, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Максимальные температуры воздуха днем — от +15 до +20 градусов.