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МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 22 сентября

12:21, 21.09.2018
МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 22 сентября
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 0 до 8 часов 22 сентября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром 22 сентября местами по Республике Татарстан и в Казани ожидается туман, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Максимальные температуры воздуха днем — от +15 до +20 градусов.

Общество Татарстан
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