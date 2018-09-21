Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 3,5 километра

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Сегодня самой длинной пробкой — 2,7 км — было затруднено движение на улице Аграрной и Мамадышском тракте. Она образовалась от улицы Назиба Жиганова до улицы Натана Рахлина в 18.40.

Как рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки», затор продержался 2 часа 20 минут.

Отмечается, что на ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, нехарактерный для данного времени. Это Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла, что на 3 балла выше обычного), Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Напомним, крупнейшие пробки в Казани на этой неделе наблюдались 17 сентября из-за провала по улице Николая Ершова.