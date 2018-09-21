Следком возбудил дело по ЧП с утечкой на газовой заправке под Казанью

Дело о ЧП на газовой заправке под Казанью стало уголовным. Сегодня Следком сообщил о начале расследования по признакам выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Расследование ведут сотрудники Высокогорского МРСО.

Предварительно установлено: 27 августа 2018 года в Пестречинском районе Татарстана на газонаполнительной станции сжиженного газа «IRBIS» компании «Транзит-Сервис» (847 км трассы М7) «Волга» в результате утечки газа при наполнении из колонки баллона произошел хлопок газо-воздушной смеси. В больницу с термическим ожогом 2-3 степени, ожогами головы, лица, грудной клетки, верхних конечностей и шоком 2 степени был доставлен 54-летний сотрудник станции.

По версии следствия, утечка произошла в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками станции, которые были обязаны поддерживать в технически исправном состоянии оборудование резервуарного парка, сливных и наполнительных колонок.

Назначена пожаро-техническая экспертиза, также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в том же Пестречинском районе за взрыв газового баллона и смерть человека осудили заправщика.