МЧС: под Казанью на газовой заправке в результате вспышки пострадал человек

Сегодня МЧС РТ сообщило о ЧП на газовой заправке «Ирбис» на трассе М-7, в Пестречинском районе Татарстана. По информации ведомства, 27 августа в 15.13 при проведении обучения и заправки автомобиля «Газель» на АГЗС произошла вспышка газо-воздушной смеси.

54-летний заправщик с ожогами лица и рук 2 степени госпитализирован в Пестречинскую райбольницу.

Предварительная причина происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования заправочной станции.

Напомним, накануне на трассе М-7 столкнулись и загорелись три грузовика, после чего движение было временно остановлено.