Клиенты за месяц сняли со счетов Сбербанка 1,2 млрд долларов из-за угрозы санкций

Часть клиентов Сбербанка в августе забрала со своих счетов в иностранной валюте 1,2 миллиарда долларов из-за угрозы американских санкций против российских госбанков.

По данным Bloomberg, сокращение средств на валютных счетах в Сбербанке с начала года составило около 10%, что больше среднего значения по сектору (5,9%). Таким образом, объем валюты на его депозитах упал до минимума 2015 года.

Валютные счета составляют 29% всех вкладов клиентов банка (около 324 миллиардов). Представитель Сбербанка назвал отток миллиарда долларов из 94-95 миллиардов на всех валютных счетах «результатом управляемой эволюции баланса банка».

Напомним, что в августе акции госбанков РФ подешевели на фоне заявлений о новых санкциях.