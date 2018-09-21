В Татарстане появился «Союз кредиторов банков-банкротов»

В Татарстане зарегистрировали общественную организацию «Союз кредиторов банков-банкротов».

Организация зарегистрирована 28 августа по адресу улица Рихарда Зорге,101, следует из данных на информационном портале Министерства юстиции РФ.

Согласно данным ФНС, председателем организации является Елена Косоурова. Среди других учредителей Флера Шайдуллина, Дамир Низмутдинов, Айгуль Латыпова и еще пять человек.

В Татарстане уже существует другая организация вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка» — «Союз пострадавших клиентов». Ее лидер — Александра Юманова.



Напомним, ранее премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о создании Республиканского фонда поддержки.