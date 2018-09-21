Санкции США помогают Путину вернуть активы российских бизнесменов на родину — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа введением новых санкций помогает президенту России Владимиру Путину добиться возвращения активов российских бизнесменов на родину.



Эту цель российский лидер преследовал на протяжении 20 лет.

«Непредсказуемость как Белого дома, так и Конгресса заставляет россиян переводить деньги в государственные банки и переделывать схему офшоров, которая работала после распада коммунизма», — пишет Bloomberg.

Напомним, накануне США добавили в санкционный список 33 юридических и физических лица, якобы связанных с российским «оборонным и разведывательным секторами».