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Монсон о «неприличном богатстве» Путина: «Слова были сказаны в позитивном ключе. Их вырвали из контекста»

13:42, 21.09.2018 1
Монсон о «неприличном богатстве» Путина: «Слова были сказаны в позитивном ключе. Их вырвали из контекста»
Фото: скриншот видео youtube.com

Американский боец MMA Джефф Монсон, недавно ставший депутатом городской думы подмосковного Красногорска, заявил, что слова о «неприличном богатстве» президента России Владимира Путина, полученном от олигархов, были вырваны из контекста.

«Слова о Путине, о России были сказаны в позитивном ключе. Их просто вырвали из контекста», — заявил Монсон в интервью «360».

Он также добавил, что был уверен, что общается с изданием Moscow Times, а оказалось, что журналист был из лондонской газеты. По словам Монсона, кроме Путина в России нет других кандидатур, которые знают, как сделать страну лучше.

«Я поддерживаю Путина и никогда не возьму свои слова обратно. Всегда ли я согласен с его позицией? Нет, конечно. Но я уверен на 100%, что он делает все ради блага России, а не собственного благополучия. Он любит Россию. Я тоже ее люблю», — подчеркнул депутат.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:54
    «Плохой солдат! Ты хорошо начал, а кончил скверно…»
    (М.А. Булгаков. «Бег»).
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