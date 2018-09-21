Монсон о «неприличном богатстве» Путина: «Слова были сказаны в позитивном ключе. Их вырвали из контекста»

Американский боец MMA Джефф Монсон, недавно ставший депутатом городской думы подмосковного Красногорска, заявил, что слова о «неприличном богатстве» президента России Владимира Путина, полученном от олигархов, были вырваны из контекста.

«Слова о Путине, о России были сказаны в позитивном ключе. Их просто вырвали из контекста», — заявил Монсон в интервью «360».



Он также добавил, что был уверен, что общается с изданием Moscow Times, а оказалось, что журналист был из лондонской газеты. По словам Монсона, кроме Путина в России нет других кандидатур, которые знают, как сделать страну лучше.

«Я поддерживаю Путина и никогда не возьму свои слова обратно. Всегда ли я согласен с его позицией? Нет, конечно. Но я уверен на 100%, что он делает все ради блага России, а не собственного благополучия. Он любит Россию. Я тоже ее люблю», — подчеркнул депутат.

