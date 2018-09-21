Арбитраж признал недействительными сделки «Татфондбанка» на 5,4 миллиона рублей

Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов и признал недействительными две сделки ПАО «Татфондбанк» на сумму 5,4 млн рублей.

Суд признал недействительными операции ООО «Компания «Сервис-Агро» по переводу 2,5 млн рублей 30 ноября и 2 декабря 2016 года на счет третьего лица, говорится в сообщении АСВ.

Кроме того, суд признал недействительной сделку с ООО «Сабарго» по переводу на счет третьего лица 2,9 млн рублей, а также определил взыскать с компании в пользу «Татфондбанка» проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на 2,9 млн рублей по ключевой ставке Банка России в размере 7,5% годовых.

При этом банк отказал признать недействительным перевод 0,9 млн рублей на счет, открытый в другой кредитной организации.

Напомним, Арбитражный суд Татарстана сегодня оставил без рассмотрения иск ПАО «Татфондбанк» о признании брачного договора между Лидией и Робертом Мусиными недействительным. Судья решил объединить его с аналогичным иском от ООО «Аида и Д» и рассмотреть его 15 ноября.