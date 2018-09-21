Арбитражный суд не стал рассматривать иск «Татфондбанка» о признании брачного договора Мусиных недействительным

Арбитражный суд Татарстана сегодня оставил без рассмотрения иск ПАО «Татфрондбанк» о признании брачного договора между Лидией и Робертом Мусиными недействительным. Судья решил объединить его с аналогичным иском от ООО «Аида Д» и рассмотреть его 15 ноября. «Аида Д» и «Татфондбанк» требуют признать недействительным брачный договор между супругами, заключенный после того, как Роберта Мусина признали банкротом. Истцы считают, что договор был заключен в целях уменьшить конкурсную массу. Представители Мусиных же уверяют, что договор был заключен, чтобы защитить права супруги банкира и их несовершеннолетних детей, которые могут лишиться имущества после реализации его в ходе дела о личном банкротстве.

Ранее «Реальное время» писало, что Верховный суд оставил Мусина под домашним арестом.