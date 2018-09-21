Сегодня в Татарстане потеплеет до +20

Сегодня, 21 сентября, в Татарстане будет переменная облачность. Ночью-утром местами небольшой дождь. Днем без осадков.

Ветер северо-западный слабый до умеренного, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем — от +15 до +20 градусов. В Казани днем ожидается от +17°С до +20°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +15°С до +18°С.

Ранее Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за заморозков 21 сентября.

