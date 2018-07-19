Из московского офиса «Бинбанка» украли 12 млн рублей — СМИ

Вооруженный мужчина украл из офиса «Бинбанка» в Москве почти 12 млн рублей.

Инцидент произошел накануне вечером.

«В помещение банка зашел мужчина в мотошлеме. Он угрожал сотрудникам пистолетом и потребовал открыть денежное хранилище. Из хранилища, по предварительным данным, он похитил 4,5 млн рублей, 79 тыс. долларов и 32 тыс. евро», — цитирует источника «РИА Новости».

Сейчас идет поиск подозреваемого. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный в особо крупном размере».

Ранее из банковской ячейки замдиректора медцентра в депозитарии ПАО «Тимер Банк» неизвестные похитили доллары и рубли на общую сумму 18,1 млн рублей.