«Росагромаркет» откроет оптово-распределительный центр в Казани в середине 2020 года

Холдинг «Росагромаркет» планирует открыть оптово-распределительный центр сельхозпродукции в Казани в середине 2020 года. Его строительство начнется уже в 2019 году.

Стоимость возведения центра пока не называется, однако подобный в Новосибирске обошелся в 8 млрд руб. Всего такие проекты планируют воспроизвести в 40 регионах России, передает «Ъ-Казань».

Напомним, ранее сообщалось, что холдинг «Росагромаркет» был создан инвестгруппой Proxima Capital и девелопером «Ермак» именно для строительства сети подобных центров.