Вячеслав Быков: «Расширение в Азию — это попытки КХЛ создать конкурентоспособную лигу для НХЛ»

В эксклюзивном интервью «Реальному времени» новый тренер-консультант академии «Ак Барса», экс-наставник сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился мыслями о новой стратегии руководства КХЛ по расширению лиги в Азию.

— Сейчас в руководстве КХЛ загорелись идеей расширяться не только на Запад, но и на Восток и Юг. Называются даже Узбекистан и Арабские Эмираты. Вам не кажется, что усиливаться лучше все же теми же швейцарскими или шведскими командами? Там и посещаемость, и традиции хоккейные.

— Конечно, это было бы хорошо. Но они достаточно консервативны. Эти страны стараются поддерживать свой хоккей. Здесь посещаемость на матчах достаточно хорошая, и уровень хоккея тоже высокий. Как вы знаете, здесь, в Швейцарии, будет два выставочных матча, люди посмотрят, а там видно будет. Идея интеграции на Восток, в Азию, на Запад — это решения, призванные создать конкурентоспособную лигу по отношению к НХЛ. Это стратегия самой КХЛ, а я не участник процесса, могу лишь издалека наблюдать и додумывать. Но то, что нужна конкурентоспособная лига — это однозначно. Иначе НХЛ так и будет грабить весь европейский хоккей, лучшие игроки будут уезжать, а от этого будет страдать зритель здесь. А также в Европе и Азии, где можно было бы развивать хоккей и показывать пример молодежи.

— А не логичнее было бы для этого развивать свои клубы? Не выкидывать Новокузнецк и Тольятти из КХЛ, а усиливать эти команды?

— Я тоже не сторонник того, чтобы эти клубы выкидывали, потому что это наши клубы. Считаю, что мы должны лучше и качественнее работать с молодыми игроками. Тогда клубы у нас будут конкурентоспособными. Но есть и другой момент — платежная ведомость. Здесь тоже должны быть равные условия для всех клубов. И хоккеисты не должны страдать от того, что нехватка финансов ставит их в сложное положение. Здесь довольно непростая задача. Ведь, помимо социальной значимости, есть еще и бизнес-проект, который должен не только выживать, но и окупаться. Это же коммерческая лига.



