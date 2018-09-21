Новости происшествий

13:19 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Российской паре грозит судебный иск за возможную инсценировку отравления «Новичком» — СМИ

11:44, 21.09.2018
Российской паре грозит судебный иск за возможную инсценировку отравления «Новичком» — СМИ
Фото: pixabay.com

Ресторан в Солсбери может подать в суд на уроженку Нижнего Новгорода Анну Шапиро и ее мужа-британца Алекса Кинга при условии, если подтвердится, что пара инсценировала симптомы отравления «Новичком».

Сеть, которой принадлежит ресторан, намерена получить от пары компенсацию за репутационный ущерб, а также взыскать убытки, понесенные из-за временного закрытия заведения, пишет The Times.

Напомним, после посещения ресторана в Солсбери пара из России обратилась в скорую с симптомами «как у Скрипалей».

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты