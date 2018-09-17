В Солсбери пара из России пожаловалась на симптомы «как у Скрипалей» — СМИ

Полиция графства Уилтшир сообщила, что после посещения ресторана в Солсбери два человека пожаловались на самочувствие.



Как сообщает Independent, пострадавшие, пара из России, имеют те же симптомы отравления, что у Скрипалей. В полиции сказали, что не могут это подтвердить.

Однако правоохранительные органы оцепили ресторан в мерах предосторожности. В каком состоянии находятся пострадавшие мужчина и женщина, не уточняется.

Statement regarding incident in Prezzo, High Street, Salisbury — pic.twitter.com/GJOxYYW7JO

— Wiltshire Police (@wiltshirepolice) 16 сентября 2018 г.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Великобритании ищут двух новых подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.