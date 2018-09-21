ВККС объявила об открытой вакансии заместителя председателя в Арбитражный суд Татарстана

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии новых судейских вакансий в ряде судов.

Так, коллегия ищет заместителя председателя в Арбитражный суд Республики Татарстан. Документы от претендентов будут приниматься до 22 октября. Отмечается, что в этом суде сейчас один зампред — это Любовь Кочемасова, передает «Право.ru».

Также вакансии открыты в Чукотском автономном округе — здесь ищут председателя в Арбитражный суд. Кроме того, свободны вакансии заместителя председателя в Северо-Кавказский окружной военный суд; судьи в Арбитражные суды Восточно-Сибирского, Западно-Сибирского округов и судьи в 6-й, 12-й и 21-й арбитражные апелляционные суды,

Напомним, ранее АС РТ искал нового пресс-секретаря.