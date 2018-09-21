Новости экономики

11:44 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

МВФ выдвинул Украине новое условие и отсрочил выделение транша — СМИ

10:13, 21.09.2018
МВФ выдвинул Украине новое условие и отсрочил выделение транша — СМИ
Фото: pixabay.com

Международный валютный фонд выдвинул новое требование Украине для предоставления очередного кредитного транша.

«МВФ выдвинул новое условие и отказывается выделять деньги до принятия Верховной радой госбюджета на 2019 год. Обычно парламент принимает бюджет в декабре. Таким образом, получение средств МВФ до конца года практически невероятно», — сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источники.

Визит миссии МВФ в страну продлился с 6 по 19 сентября.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Это являлось требованием к стране со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша.

ЭкономикаФинансы
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок