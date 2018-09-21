МВФ выдвинул Украине новое условие и отсрочил выделение транша — СМИ

Международный валютный фонд выдвинул новое требование Украине для предоставления очередного кредитного транша.

«МВФ выдвинул новое условие и отказывается выделять деньги до принятия Верховной радой госбюджета на 2019 год. Обычно парламент принимает бюджет в декабре. Таким образом, получение средств МВФ до конца года практически невероятно», — сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источники.



Визит миссии МВФ в страну продлился с 6 по 19 сентября.



Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Это являлось требованием к стране со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша.