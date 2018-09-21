КПРФ не согласилась снять кандидата на выборах губернатора в Хакасии — СМИ

Партии КПРФ предлагали снять их кандидата Валентина Коновалова с выборов главы в Хакасии. В партии от предложения отказались.

По данным источников, были угрозы, что если Коновалова не снимут, то тогда его «будут мочить, в том числе выпуском компрометирующих фильмов». Факт разговора о снятии кандидата подтвердил другой источник, близкий к руководству Хакасии, сообщают «Ведомости».

В первом туре выборов 9 сентября 30-летний первый секретарь хакасского комитета КПРФ Коновалов получил 44,8% голосов, уверенно обыграв действующего главу республики Виктора Зимина (32,4%).

Напомним, губернаторов не выбрали в Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии. В Приморском крае выбрать губернатора не смогли даже со второго раза — результаты голосования были отменены.