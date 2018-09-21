В Кировском районе Казани МЧС планирует восстановить водоснабжение к 12 часам дня

Вчера вечером в Кировском районе Казани произошла авария — прорвало трубу водоснабжения. Без воды остались пять поселков: Юдино, Красная Горка, Аракчино, Новое Юдино и Калининский.

ГУ МЧС России по РТ планирует восстановить подачу воды в дома и социальные объекты, располагающиеся на территории поселков, к 12.00 сегодня. К месту происшествия направлены 12 человек и 7 единиц техники.

Напомним, вчера сообщалось, что водоснабжение будет восстановлено к 6.00.