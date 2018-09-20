В Казани пять поселков остались без воды из-за прорыва трубы

Пять казанских поселков остались без холодной воды из-за аварии.

Как сообщает пресс-служба МЧС РТ, сообщение о порыве водопроводной трубы диаметром 500 мм на территории СНТ «Волга» поступили в 22.00. В результате без воды остались поселки Юдино (62 многоквартирных дома, 2 школы, 1 детский сад, 1 котельная, 42 частных дома), Красная Горка (315 частных домов), Аракчино (447 частных домов), Новое Юдино (931 частный дом), Калининский (367 частных домов).

Всего без водоснабжения остались 2102 частных дома, 62 многоквартирных дома, 2 школы, 1 детский сад, 1 котельная.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения в 06.00 завтра, 21 сентября.

Напомним, что 12 сентября Казани из-за аварии без воды остались 150 тыс. жителей Советского района — 340 многоквартирных жилых домов, 860 частных жилых домов, 124 административных здания, 26 детских садов, 8 школ, 2 гостиницы и 3 котельные. Временно водоснабжение оставшихся без воды зданий было организовано по резервной схеме с давлением в 2,4 атмосферы.