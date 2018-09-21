Глава Wikileaks предсказал человечеству потерю свободы «Это немного попахивает тоталитаризмом»

Фото: commons.wikimedia.org / Cancillería del Ecuador

Главный редактор портала Wikileaks Джулиан Ассанж предсказал потерю человечеством свободы.

«Это поколение, которое рождается сейчас, является последним свободным поколением. Вы рождаетесь и, либо сразу, либо через год, вы становитесь известны во всем мире», — заявил он в интервью, которое было предоставлено организаторами Всемирного форума по этическим данным в Барселоне. После него, как отмечает RT, в посольстве Эквадора в Великобритании был отключен интернет.

По словам Ассанжа, в ближайшее время все люди будут включены в глобальные базы данных госсруктур и «лишь очень немногие люди» могут «решать, где жить и делать свой выбор».

«Это немного попахивает тоталитаризмом», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что Эквадор может выдать Ассанжа Великобритании.