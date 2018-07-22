Эквадор может выдать Ассанжа Великобритании — СМИ

Фото: commons.wikimedia.org / Cancillería del Ecuador

Эквадор скоро может отказать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища в посольстве в Лондоне и выдать его властям Великобритании.

Как сообщает The Intercept со ссылкой на источники, на данный момент президент Эквадора Ленин Морено находится в Лондоне, где обсуждает этот вопрос. Отмечается, что выдача Ассанжа может состояться уже на предстоящей неделе.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Если он покинет его территории, то будет сразу задержан полицией за отказ явиться в суд в 2012 году.