Эквадор может выдать Ассанжа Великобритании — СМИ
Эквадор скоро может отказать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища в посольстве в Лондоне и выдать его властям Великобритании.
Как сообщает The Intercept со ссылкой на источники, на данный момент президент Эквадора Ленин Морено находится в Лондоне, где обсуждает этот вопрос. Отмечается, что выдача Ассанжа может состояться уже на предстоящей неделе.
Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Если он покинет его территории, то будет сразу задержан полицией за отказ явиться в суд в 2012 году.ОбществоВласть
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