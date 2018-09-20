Суммой расходов на «материальную мотивацию» чиновников можно 32 дня выплачивать пенсию — СМИ

На «материальную мотивацию» чиновников в 2019—2021 годах потратят 632 млрд рублей. Эта сумма эквивалентна 32 дням выплаты пенсии всем пенсионерам страны.

29 августа президент России Владимир Путин во время видеобращения заявил, что ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 млрд рублей. Таким образом, бюджет, направленный на обеспечение чиновников, мог бы 32 дня кормить всех пенсионеров страны, пишет News.ru.

Кроме того, 632 млрд можно потратить на выплату зарплаты 14 млн 338 тыс. 869 работающим.



Ранее правительство РФ одобрило проект профицитного бюджета до 2021 года.