Владимир Елисеев стал начальником отдела полиции в Нурлатском районе Татарстана

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Полковник полиции Владимир Елисеев возглавил ОМВД России по Нурлатскому району Республики Татарстан. Личному составу подразделения нового начальника представил министр внутренних дел по Татарстану генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин.

До этого Владимир Елисеев возглавлял отдел полиции № 1 «Автозаводский» УМВД России по городу Набережные Челны, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.



Ранее «Реальное время» писало, что в Буинском и Тетюшском районах Татарстана сменились руководители отделов полиции. Начальником ОМВД России по Тетюшскому району стал подполковник полиции Алексей Витин, а ОМВД России по Буинскому району возглавил подполковник полиции Ренат Хасанов.