В Буинском и Тетюшском районах Татарстана сменились руководители отделов полиции

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Республике Татарстан назначены новые начальники отделов МВД России по Буинскому и Тетюшскому районам. Сегодня их представил личному составу подразделений министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

Начальником ОМВД России по Тетюшскому району назначен подполковник полиции Алексей Витин, ранее работавший начальником полиции отдела МВД России по Буинскому району.



ОМВД России по Буинскому району возглавил подполковник полиции Ренат Хасанов, который до этого занимал пост начальника ОМВД России по Тетюшскому району, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.



Ранее «Реальное время» писало, что в Казани сменились начальники отделов полиции «Авиастроительный», «Юдино», «Дербышки» и «Танкодром».