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Происшествия

В Татарстане в сгоревшей машине найдены тела двух мужчин

15:58, 20.09.2018
В Татарстане в сгоревшей машине найдены тела двух мужчин
Фото: Следком по РТ

Следком Татарстана проводит доследственную проверку по факту ЧП в Муслюмовском районе. 11 сентября на берегу реки Ик вблизи деревни Кряш-Шуран в обгоревшем авто были найдены тела двух мужчин 1963 и 1980 года рождения.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем в ходе курения и употребления спиртных напитков. Не исключается версия пожара ввиду неполадок в автомобиле «Лада Приора».

Личности погибших уже опознаны.

Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее на одном из стройобъектов Казани при пожаре в вагончике пострадала женщина-охранник.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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