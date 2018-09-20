Госдума одобрила в первом чтении конфискацию денег коррупционеров в пользу Пенсионного фонда

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому конфискованные у коррупционеров средства будут направляться в Пенсионный фонд России (ПФР).



«Мы обратились в казначейство с просьбой дать какой‑то прогноз, сколько это финансово. Казначейство высказало предположение, что это 1,8 млрд рублей»,— приводит пресс-служба Госдумы слова первого замруководителя фракции единороссов Андрея Исаева.

По его словам, важен принцип, что средства, которые коррупционеры «пытались украсть у государства, у общества, прямо направляются на социальные цели».

Отмечается, что в Пенсионный фонд пойдут не только конфискованные по коррупционным делам средства, но и деньги, полученные от распоряжения конфискованным имуществом или его продажи.



Ранее Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности за увольнение или отказ в принятии на работу людей предпенсионного возраста.