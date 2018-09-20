Владислав Подъяпольский: «Мне все равно на личные очки. Главное — помогать и выигрывать»

Голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский поделился своими ощущениями от дебюта за основную команду.

— Как сам оцениваешь свою игру в тех матчах, что сыграл?

— Да главное, что очки набирали, выигрывали. Главное, чтобы победы были всегда.

— Какой из этих матчей был тяжелее всего? С тем же «Торпедо» почти 40 бросков отразил.

— Да нет, в том матче нормально. Тяжелее было в первом, против «Авангарда», когда за основу выходил. С «Барысом» была более эмоциональная.

— Эффекта неожиданности не было, когда тебя выпустили в матче с «Авангардом»?

— Удивление, конечно, было. Что мне доверили. Но надо было выходить и помогать команде.

— Выйти без мандража помог твой опыт в КХЛ за «Кузню» или тренеры так хорошо работают психологически?

— И психологически работаем, и тот факт, что играл в КХЛ, поэтому спокойно к этому относился.

— Твои личные очки — приятное дополнение или ты намеренно стремишься?

— Мне как-то все равно на них.

Напомним, что в последних трех играх Подъяпольский набрал 3 (0+3) очка.

Фото: sport.ru