На проект строительства лицея в Иннополисе потратят более 20 миллионов рублей

Из бюджета республики на разработку проекта строительства «Лицея Иннополис» в Верхнеуслонском районе Татарстана выделят 20,7 млн рублей. Заказчиком по тендеру выступило ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

Как следует из данных закупки, интернат будет рассчитан на 240 детей, а учебный корпус на 225 обучающихся с 7 по 11 классы, с наполняемостью в классе — 15 детей.

Отмечается, что все учебные помещения должны быть оснащены мебелью и современными мультимедиа средствами, в том числе ИКТ, иметь подключение к сети интернет.

Среди учебных помещений будут кабинет робототехники площадью не менее 100 кв. м, кабинет кулинарии и домоводства, мастерская по обработке тканей и технологии, два кабинета английского языка с лингафонной системой в одном из них и т. д.