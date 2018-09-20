В кабинете директора Саратовского цирка обнаружили разлитую ртуть

В кабинете директора Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных Алексея Менкина обнаружили разлитую ртуть. Ядовитое вещество заметили рабочие, делавшие ремонт в помещении.

По предварительной информации, ртуть была разлита возле батареи. Приехавшие спасатели обнаружили около 300 граммов тяжелого металла. В кабинете было проведено удаление ртути, очистка от ее следов и устранение ртутного загрязнения, сообщает «Комсомольская правда — Саратов».

На данный момент на месте работают сотрудники следственных органов. Выясняется факт возможного отравления.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в Казани появятся 60 контейнеров для раздельного сбора опасных отходов.

