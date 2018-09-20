Хорен Байрамян: «Дай бог, чтобы игра с «Енисеем» осталась худшей»

Защитник «Рубина» Хорен Байрамян поделился ожиданиями от предстоящей встречи с тульским «Арсеналом».

— Хорен, на что делали акцент в подготовке после матча с «Енисеем»? Как проводите неделю и как вообще дела?

— Дела хорошо, потому что выиграли. Тренировочный процесс отличается, потому что готовимся уже к Туле. То, что было с «Енисеем», тренерский штаб разобрал, показал, разобрали ошибки и двигаемся дальше.

— Какие выводы были сделаны тренерским штабом после той игры?

— Даже до разбора игры тренерским штабом мы с ребятами понимали, что мы провели в этом сезоне, наверно, худшую игру. Дай бог, чтобы она осталась худшей. Такое бывает, и тренерский штаб на видео все показал. Уверен в том, что с Тулой такого не повторится.

— Принято считать, что команды Кононова проповедуют атакующий стиль. Статистика говорит об обратном. Вы что можете сказать про «Арсенал»?

— Посмотрим, у нас еще два дня. Все это время мы разбирали нашу игру, сейчас будем разбирать соперника. Нам покажут, что делать.

— Сами не смотрели матчи «Арсенала»?

— Смотрел фрагментами некоторые матчи. Прошлую игру они выиграли — 4:0, но делать какие-то выводы пока не стоит. Опять же, повторюсь, слабые места соперника в обороне, сильные качества в атаке тренерский штаб нам покажет.

— Если брать опыт предыдущих сезонов, Кононов старается прививать командам какую-то свою игру, философию. Какие это команды?

— Как вы сказали, это атакующий стиль. В «Краснодаре» Кононов играл действительно в таком стиле. Но в «Краснодаре», думаю, каждый тренер старается играть в таком стиле. Что касается его работы в «Ахмате», я тщательно не следил, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. «Арсенал» будет играть дома, поэтому будет стараться владеть мячом. Мы будем отталкиваться от своей игры, мы едем в Тулу за очками.

— У Курбана Бекиевича перед началом этого сезона были идеи построить определенный новый стиль игры «Рубина» — выход из обороны через пас, и это мы видели. Насколько эта команда близка к тому, что хотят видеть тренерский штаб и игроки?

— Наверно, от того, что хочет видеть тренерский штаб, мы еще далеки. Есть много брака, есть много над чем работать. Но вы сами сказали, были игры, где мы играли в комбинационный футбол, наигрывались какие-то связки. Уже говорили о том, что когда разъехались в сборные, немного что-то потерялось. Надеюсь, в следующих играх все вернем и будет хороший результат, — приводит слова защитника пресс-служба клуба.

Напомним, встреча «Рубина» с тульским «Арсеналом» состоится в субботу, 22 сентября, в 16.30 по мск.