АСВ не смогло оспорить сделку между «Татфондбанком» и Госжилфондом

Арбитражный суд Татарстана отказался признать недействительной сделку между ПАО «Татфондбанк» и НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан».



Речь идет о соглашении от 5 декабря 2016 года по расторжению договора ипотеки от 29 апреля 2016 года и от 17 мая 2016 года, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Кроме того, агентству не удалось оспорить сделку «Татфондбанка» с ООО «Интекс» на 3,1 млн рублей по списанию средств в счет погашения кредитного договора.

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал недействительными сделки ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 462 млн рублей.