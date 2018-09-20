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АСВ не смогло оспорить сделку между «Татфондбанком» и Госжилфондом

13:07, 20.09.2018
АСВ не смогло оспорить сделку между «Татфондбанком» и Госжилфондом
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд Татарстана отказался признать недействительной сделку между ПАО «Татфондбанк» и НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан».

Речь идет о соглашении от 5 декабря 2016 года по расторжению договора ипотеки от 29 апреля 2016 года и от 17 мая 2016 года, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Кроме того, агентству не удалось оспорить сделку «Татфондбанка» с ООО «Интекс» на 3,1 млн рублей по списанию средств в счет погашения кредитного договора.

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал недействительными сделки ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 462 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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